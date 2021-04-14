Гомельский: ЦСКА наступил на грабли, но вовремя исправился

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА.

«На лёгкую победу ЦСКА над «Фенербахче» в четвертьфинале Евролиги я не надеюсь, но армейцам любая команда по зубам.



Я очень переживал и выражал своё недовольство по поводу слабой игры ЦСКА в январе, феврале и начале марта. Это был затяжной спад, который в конце концов был преодолён. У команды случился спад физической формы, также отмечу психологическое состояние внутри коллектива. Это был отрицательный пик.



До ухода Майка Джеймса в раздевалке были проблемы. Далеко не всем игрокам удавалось продемонстрировать свои таланты на паркете. Для меня отказ Мессины от Джеймса стал тревожным звонком. Но чтобы это понять, мне пришлось серьёзно порыться в биографии американца. Посмотрите, у него 11 команд в 12 сезонах, он нигде не задерживается. ЦСКА наступил с ним на грабли, но это простительно, я считаю. Ошибка была допущена, но вовремя исправлена», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».