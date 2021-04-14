«Зенит» на выезде уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

«Парма» на своей площадке обыграла «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:76.

В первой четверти «Парме» удалось выйти вперёд, однако к её концовке клуб растерял преимущество «+11» — 25:22. Во второй десятиминутке «Зениту» удалось сравняться с хозяевами, а затем и выйти вперёд. К большому перерыву команды подошли со счётом 45:49. Большую часть третьей четверти санкт-петербургский клуб был впереди, однако «Парме» удалось отыграть отставание в девять очков и выйти вперёд — 64:62. Вырвать победу в концовке гостям не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Борис Савович, набравший 11 очков. 17 очков «Зениту» принёс Билли Бэрон, 13 — Андрей Зубков.