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«Зенит» на выезде уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Парма» на своей площадке обыграла «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 78:76.

В первой четверти «Парме» удалось выйти вперёд, однако к её концовке клуб растерял преимущество «+11» — 25:22. Во второй десятиминутке «Зениту» удалось сравняться с хозяевами, а затем и выйти вперёд. К большому перерыву команды подошли со счётом 45:49. Большую часть третьей четверти санкт-петербургский клуб был впереди, однако «Парме» удалось отыграть отставание в девять очков и выйти вперёд — 64:62. Вырвать победу в концовке гостям не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Борис Савович, набравший 11 очков. 17 очков «Зениту» принёс Билли Бэрон, 13 — Андрей Зубков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
78 : 76
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Парма: Савович - 11, Юшкявичюс - 11, Понитка - 10, Мейерис - 9, Уильямс - 9, Жукаускас - 8, Ивлев - 8, Шейко - 5, Григорьев - 3, Буланов - 2, Жмако - 2, Платунов
Зенит: Бэрон - 17, Зубков - 13, Блэк - 11, Холлинс - 8, Захаров - 6, Пойтресс - 6, Трушкин - 5, Фридзон - 4, Хвостов - 3, Пушков - 2, Гудайтис - 1, Вольхин
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