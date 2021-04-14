Андрей Мальцев: в концовке сравняли счёт, но всё решили маленькие детали

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение (64:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Довольно равная игра. Если брать статистику, то мы проиграли всего одну четверть, чего в итоге оказалось достаточно, чтобы проиграть весь матч. В концовке сравняли счёт, но всё решили маленькие детали. Не какие-то попадания, нападение, защита или передача, а именно детали, которые «Нижний Новгород» сделал лучше нас. Соперник играл хорошо, со старанием, мы же отдали всю энергию, которую смогли дать через день после матча с «Енисеем», за что я благодарен ребятам. Если позавчера мы попадали трехочковые броски с показателем в 50 процентов, то сегодня всего 19 процентов. Это, наверное, максимум, что мы могли сделать, потому что восстановиться за сутки нашей команде не удалось. Была энергия, была хорошая игра, но когда пришла усталость, эти самые маленькие детали решили исход встречи», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».