Димитрис Итудис: ЦСКА закончил сезон с теми же показателями, что и лидер — «Барселона»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу (93:86) над «Панатинаикосом» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Шесть побед подряд – хорошее число, хотя у нас были серии и подлиннее. Главное, что в этом матче мы поддерживали высокий уровень концентрации, вели, держали игру под контролем, сохраняли двузначное лидерство. Это была хорошая игра и хорошая тренировка: и здесь я не хочу обидеть «Панатинаикос», который играл здорово, менял защитные системы, позволил нам попробовать себя против разных видов обороны – персональной, зонной, смешанной, с переключениями. Думаю, мы неплохо их читали, поскольку набрали 93 очка и попадали с высоким процентом, особенно с двухочковой дистанции, и особенно в первой половине, когда мы реализовали 71 процент «ближних» бросков. К тому же мы сделали 24 результативные передачи.



«Панатинаикос» старался, здорово проводил финальный отрезок матча, используя пик-н-попы и «изоляции». Тем не менее мы оставались впереди. Также мы сегодня опробовали свои варианты «маленьких» и «больших» пятёрок. Обе команды играли с мотивацией, за честь клубов, к тому же, для нас было важно хорошо провести последний европейский матч на арене имени Гомельского. И мы так и сделали.



Мы закончили сезон с теми же показателями, что и лидер, «Барселона», несмотря на то что у нас было множество травм и других проблем. Мы готовы к следующей стадии, мотивированы сыграть следующие матчи. Нас ждёт сложная и жёсткая серия. Спасибо болельщикам за поддержку сегодня, надеюсь, они помогут нам и в плей-офф», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.