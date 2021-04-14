УНИКС обыграл «Виртус» и завоевал право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги

УНИКС на выезде обыграл «Виртус» в третьем решающем матче серии и вышел в финал Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 107:100.
В первой четверти хозяевам удалось оторваться от соперника на 8 очков, однако в её концовке УНИКС сравнял счёт — 21:21. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, к большому перерыву команды подошли со счётом 46:48. В третьей четверти казанский клуб вырвался вперёд и обеспечил себе небольшое преимущество — 73:67. В заключительном отрезке УНИКС не уступал в счёте и в упорной борьбе сумел удержать победу.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 24 очка. 25 очков «Виртусу» принёс Милош Теодосич. Эта победа позволила УНИКСу завоевать право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги. В финале Еврокубка УНИКС сыграет с «Монако».
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