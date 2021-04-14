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УНИКС обыграл «Виртус» и завоевал право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги

УНИКС обыграл «Виртус» и завоевал право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги
Баскетбол / Еврокубок 0
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УНИКС на выезде обыграл «Виртус» в третьем решающем матче серии и вышел в финал Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 107:100.

В первой четверти хозяевам удалось оторваться от соперника на 8 очков, однако в её концовке УНИКС сравнял счёт — 21:21. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, к большому перерыву команды подошли со счётом 46:48. В третьей четверти казанский клуб вырвался вперёд и обеспечил себе небольшое преимущество — 73:67. В заключительном отрезке УНИКС не уступал в счёте и в упорной борьбе сумел удержать победу.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 24 очка. 25 очков «Виртусу» принёс Милош Теодосич. Эта победа позволила УНИКСу завоевать право представлять Россию в следующем сезоне Евролиги. В финале Еврокубка УНИКС сыграет с «Монако».

Еврокубок. 1/2 финала. 3-й матч
14 апреля 2021, среда. 21:45 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
100 : 107
УНИКС
Казань, Россия
Виртус Болонья: Теодосич - 25, Белинелли - 24, Хантер - 13, Адамс - 10, Риччи - 8, Уимс - 8, Алибегович - 6, Маркович - 3, Абасс - 2, Гэмбл - 1, Николич, Пайола
УНИКС: Смит - 24, Уайт - 22, Браун - 20, Уолтерс - 17, Холланд - 14, Канаан - 9, Морган - 1, Антипов, Жбанов, Клименко, Теодор, Узинский
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