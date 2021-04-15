«Филадельфия» обыграла «Бруклин», у Эмбиида дабл-дабл с 39 очками

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:117.

В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 26 очков.

Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отличился Кайри Ирвинг, набрав 37 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов. Джефф Грин записал в свой актив 15 очков.

В другом матче «Кливленд Кавальерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 103:90, а «Милуоки Бакс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 130:105.