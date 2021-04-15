«Филадельфия» обыграла «Бруклин», у Эмбиида дабл-дабл с 39 очками
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 123:117.
В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 13 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 26 очков.
Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отличился Кайри Ирвинг, набрав 37 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов. Джефф Грин записал в свой актив 15 очков.
В другом матче «Кливленд Кавальерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 103:90, а «Милуоки Бакс» разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 130:105.
НБА - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
123 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 39, Харрис - 26, Симмонс - 17, Милтон - 15, Коркмаз - 9, Грин - 7, Карри - 5, Скотт - 3, Тибулл - 2, Джо, Джонс, Макси, Рид, Такер, Толливер, Хилл, Ховард
Бруклин Нетс: Ирвинг - 37, Шамет - 17, Грин - 15, Браун - 14, Джордан - 12, Джонсон - 8, Харрис - 6, Луваву-Кабарро - 5, Клэкстон - 3, Гриффин, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Олдридж, Перри, Харден
НБА - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 22, Бриджес - 20, Грэм - 15, Зеллер - 10, Макдэниелс - 9, Уонамэйкер - 9, Бийомбо - 5, Болл, Вашингтон, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс, Хэйворд
Кливленд Кавальерс: Принс - 25, Гарлэнд - 17, Лав - 17, Аллен - 15, Хартенштайн - 8, Окоро - 7, Уэйд - 6, Нэнс - 5, Деллаведова - 2, Осман - 1, Дотсон, Кабенгеле, Секстон, Стивенс, Томас, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Эрнангомес - 18, Расселл - 15, Макдэниелс - 13, Окоги - 13, Рид - 9, Вандербилт - 4, Маклафлин - 4, Лейман - 3, Дэвис - 2, Бисли, Калвер, Ноуэлл, Рубио, Таунс
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Лопес - 18, Холидэй - 15, Коннотон - 14, Форбс - 14, Портис - 13, Куруч - 8, Нвора - 8, Дивинченцо - 7, Тиг - 5, Адетокунбо - 1, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Меррилл, Такер
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