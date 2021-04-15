«Даллас» выиграл невероятным броском Луки, «Уорриорз» разбили «Тандер», набрав 147 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 147:109.
В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (42 очка), Джордан Пул (17 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков). У «Тандер» наиболее результативными в составе стали Дариус Базли (22 очка), Мозес Браун (18 очков и 12 подборов) и Святослав Михайлюк (14 очков).
В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» на выезде вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:113. У «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (29 очков и 9 передач), Кристапс Порзингис (21 очко) и Дуайт Пауэлл (12 очков). У «Гриззлиз» наиболее заметными в игре были Грейсон Аллен (23 очка), Йонас Валанчюнас (19 очков и 15 подборов) и Диллон Брукс (15 очков).
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