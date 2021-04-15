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«Даллас» выиграл невероятным броском Луки, «Уорриорз» разбили «Тандер», набрав 147 очков

«Даллас» выиграл невероятным броском Луки, «Уорриорз» разбили «Тандер», набрав 147 очков
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 147:109.

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (42 очка), Джордан Пул (17 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков). У «Тандер» наиболее результативными в составе стали Дариус Базли (22 очка), Мозес Браун (18 очков и 12 подборов) и Святослав Михайлюк (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 147
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 22, Браун - 18, Михайлюк - 14, Брэдли - 13, Маледон - 11, Джером - 10, Роби - 9, Робинсон - 5, Уильямс - 4, Холл - 2, Оар - 1, Deck, Гилджес-Александер, Дорт, Мускала, Покушевски, Хорфорд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Пул - 17, Уиггинс - 16, Бэйзмор - 15, Грин - 12, Пэйтон II - 10, Ли - 9, Луни - 9, Тоскано-Андерсон - 6, Мюлдер - 5, Смайлагич - 4, Манньон - 2, Пэскелл, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» на выезде вырвал победу у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:113. У «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (29 очков и 9 передач), Кристапс Порзингис (21 очко) и Дуайт Пауэлл (12 очков). У «Гриззлиз» наиболее заметными в игре были Грейсон Аллен (23 очка), Йонас Валанчюнас (19 очков и 15 подборов) и Диллон Брукс (15 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 04:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Аллен - 23, Валанчюнас - 19, Морант - 17, Брукс - 15, Бейн - 11, Андерсон - 7, Тиллман - 7, Джонс - 6, Кларк - 6, Кончар - 2, Джексон, Макдермотт, Мелтон, Портер, Тийе, Уинслоу, Фрейзер
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Порзингис - 21, Пауэлл - 12, Хардуэй-младший - 11, Редик - 9, Ричардсон - 9, Брансон - 8, Клебер - 8, Финни-Смит - 7, Бей, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Мелли, Терри, Хинтон
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