Бертомеу отреагировал на тайную встречу ЦСКА и ещё 6 клубов, которые выступали против него
Президент Евролиги Жорди Бертомеу созовёт совет акционеров организации в конце апреля, сообщает Gazzetta.gr. По данным источника, так Бертомеу отреагировал на тайную встречу, которая проходила в Афинах (Греция).
Ранее стало известно, что представители семи клубов провели встречу, на которой обсудили ряд вопросов. Особое внимание было уделено финансовой политике Евролиги. Участники встречи выразили сомнение в правильности управления лигой со стороны Бертомеу.
В Афины приехали представители ЦСКА, «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Жальгириса», «Милана» и «Анадолу Эфес». Изначально ожидалось, что следующее собрание акционеров состоится в начале июля. Но теперь Бертомеу перенёс встречу на конец апреля.
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