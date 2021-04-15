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Бертомеу отреагировал на тайную встречу ЦСКА и ещё 6 клубов, которые выступали против него

Бертомеу отреагировал на тайную встречу ЦСКА и ещё 6 клубов, которые выступали против него
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бертомеу созовёт совет акционеров организации в конце апреля, сообщает Gazzetta.gr. По данным источника, так Бертомеу отреагировал на тайную встречу, которая проходила в Афинах (Греция).

Ранее стало известно, что представители семи клубов провели встречу, на которой обсудили ряд вопросов. Особое внимание было уделено финансовой политике Евролиги. Участники встречи выразили сомнение в правильности управления лигой со стороны Бертомеу.

В Афины приехали представители ЦСКА, «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Жальгириса», «Милана» и «Анадолу Эфес». Изначально ожидалось, что следующее собрание акционеров состоится в начале июля. Но теперь Бертомеу перенёс встречу на конец апреля.

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