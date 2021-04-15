Кевин Дюрант вложился в актив стоимостью $ 1,6 млрд. Его цена выросла до $ 100 млрд
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сможет получить хорошую прибыль от одной из своих инвестиций. Американский баскетболист вкладывался в стартапы Кремниевой долины. Одним из стартапов, в который инвестировал Дюрант, была компания CoinBase. Она разработала платформу обмена криптовалютой. Компания прошла IPO, выставив на продажу акции. И теперь она оценивается в $ 100 млрд.
Дюрант инвестировал в CoinBase несколько лет назад со своим бизнес-партнёром и рэпером Jay-Z Ричем Клейманом. Тогда компанию оценивали в $ 1,6 млрд. Получается, что стоимость платформы выросла в 62,5 раза.
При этом сумма вложений Дюранта не сообщалась. Но сам баскетболист говорил, что инвестировал в несколько компаний около $ 1 млн. В их числе была и CoinBase.
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