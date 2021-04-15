Энес Кантер: мои сверхспособности возвращаются, когда начинается Рамадан
Центровой «Потрленд Трэйд Блэйзерс» Энес Кантер ответил на вопрос о влиянии соблюдения поста во время священного месяца Рамадан на игру в НБА. По словам Кантера, ограничения, вызванные постом, не мешают ему играть в баскетбол. Во время Рамадана до заката запрещено есть и пить.
«Когда наступает Рамадан, я получаю психологическую силу. Мои суперспособности возвращаются. Это невероятное чувство. Когда я нахожусь на площадке, я знаю, что я соблюдаю пост и ещё и играю в баскетбол», — цитирует Кантера NBC Sports.
Примечательно, что в «Портленде» больше всего игроков-мусульман. Поэтому вполне вероятно, что именно эта команда будет испытывать наибольшие сложности во время Рамадана. Кантер и Юсуф Нуркич — одни из лидеров «Портленда».
Рекомендуем вам
- 15 апреля 2021
-
11:56
-
11:03
-
10:28
-
10:19
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
07:42
-
07:17
-
04:46
-
00:25
- 14 апреля 2021
-
23:51
-
22:49
-
22:33
-
21:51
-
21:46
-
20:52
-
19:35
-
17:24
-
16:35
-
16:27
-
15:46
-
14:48
-
14:16
-
13:19
-
12:55
-
12:19
-
11:33
-
11:23
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
09:00
-
08:20
-
07:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам