Энес Кантер: мои сверхспособности возвращаются, когда начинается Рамадан

Центровой «Потрленд Трэйд Блэйзерс» Энес Кантер ответил на вопрос о влиянии соблюдения поста во время священного месяца Рамадан на игру в НБА. По словам Кантера, ограничения, вызванные постом, не мешают ему играть в баскетбол. Во время Рамадана до заката запрещено есть и пить.

«Когда наступает Рамадан, я получаю психологическую силу. Мои суперспособности возвращаются. Это невероятное чувство. Когда я нахожусь на площадке, я знаю, что я соблюдаю пост и ещё и играю в баскетбол», — цитирует Кантера NBC Sports.

Примечательно, что в «Портленде» больше всего игроков-мусульман. Поэтому вполне вероятно, что именно эта команда будет испытывать наибольшие сложности во время Рамадана. Кантер и Юсуф Нуркич — одни из лидеров «Портленда».