Лука Дончич высказался о своём невероятном победном броске с сиреной

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал эпизод, который произошёл в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз». За 1,8 секунды до конца «Даллас» проигрывал со счётом 111:113, но Дончич забросил трёхочковый с сиреной и принёс своей команде победу.
«Я был сильно удивлён, когда мяч оказался в кольце. Там не обошлось без везения. После попадания я испытал невероятные эмоции, лучшие среди возможных. Иногда в таких ситуациях будешь попадать, но будут и промахи. Важно понимать это. Если команда доверяет мне в таких мгновениях, я буду и дальше работать над этим», — цитирует Дончича ESPN.
Отметим, что словенец уже в четвёртый раз в НБА забросил трёхочковый в последние 5 секунд матча, который сравнивал счёт или выводил его команду вперёд.
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