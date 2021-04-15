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«Никто так не доминировал». Чемпион НБА назвал игрока, превосходящего Джордана по величию

«Никто так не доминировал». Чемпион НБА назвал игрока, превосходящего Джордана по величию
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уолд Пис поделился мнением о легенде «Бостон Селтикс» Билле Расселле. По словам Уолд Писа, 11-кратный чемпион лиги Расселл превосходит по величию шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, которого многие эксперты считают лучшим игроком в истории.

«Величайший игрок — Билл Расселл. У него 11 чемпионских титулов. Да, я считаю, что Майкл Джордан — один из величайших в истории. Но для меня Билл Расселл — самый главный, величайший игрок всех времён. Самое главное — победы в эпоху, когда ты выступаешь. И никто так не доминировал, как Расселл. Даже Майкл Джордан не был таким доминирующим игроком», — цитирует Писа The Sports Rush.

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