Шакил О'Нил назвал преимущество «Лейкерс» над любой другой командой в плей-офф

Легендарный игрок НБА, член Зала славы, а ныне эксперт Шакил О’Нил поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам О’Нила, у калифорнийцев есть преимущество, которое выделяет их на фоне конкурентов.
«Отличие «Лейкерс» от других команд в том, что им не нужно преимущество своей площадки. С Леброном и Энтони Дэвисом они могут выиграть матч и на чужой площадке. А «Юте» и другим командам важно иметь преимущество своего паркета. «Лейкерс» это не нужно», — цитирует О’Нила Fadeaway World.
«Лейкерс» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Озёрники» одержали 34 победы и потерпели 21 поражение. В гостях «Лейкерс» выиграли 18 матчей при 10 поражениях. Дома «Лейкерс» выиграли 16 матчей и потерпели 11 поражений.
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