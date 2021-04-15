«Зенит» — основной претендент на «уайлдкард» от Евролиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга является основным претендентом на «уайлдкард» Евролиги, утверждает Eurohoops.

В настоящее время у турнира есть две «уайлдкард», но одну из них точно получит победитель Адриатической лиги. На вторую путёвку претендуют «Зенит», «Валенсия» и «Болонья». Российский клуб является фаворитом в этой борьбе.

По данным источника, президент Евролиги Жорди Бертомеу намеревался отдать «уайлдкард» лучшей команде Единой лиги ВТБ, не считая ЦСКА, который и так обладает лицензией турнира. Возможно, лучшей командой Единой лиги станет «Зенит», выигравший регулярный чемпионат.

Если «Зенит» получит «уайлдкард», то в турнире вновь примут участие три российских клуба. Ранее стало известно, что УНИКС сыграет в Евролиге как финалист Еврокубка.