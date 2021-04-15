Гомельский: кто будет тренером ЦСКА в следующем сезоне? Кого он назовёт лишним в составе?

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о том, кто из игроков мог бы усилить ЦСКА в следующем сезоне.

«Я вас разочарую. Для меня важнейшим вопросом является следующий: кто будет тренировать ЦСКА в следующем сезоне? Кого этот тренер назовёт лишним в составе ЦСКА? Какую позицию он посчитает ключевой для усиления? И тогда селекционная служба ЦСКА станет искать нужных игроков», — написал Гомельский на своём сайте.

Гомельский неоднократно критически высказывался в адрес нынешнего тренера армейцев Димитриса Итудиса.

Напомним, ЦСКА вышел в плей-офф Евролиги со второго места. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с турецким клубом «Фенербахче». Первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги заняла «Барселона». В плей-офф турнира вышел ещё один российский клуб — «Зенит».