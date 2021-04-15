Баскетбольный тренер в США убит в результате перестрелки с наркокартелем
Барни Харрис, школьный тренер по баскетболу из Монро (штат Северная Каролина, США), был убит в перестрелке с наркокартелем, сообщает TMZ. Он работал в школе «Юнион Академи».
Сообщается, что Харрис состоял в криминальной организации, которая специализировалась на грабежах. Вместе с сообщниками он пытался выкрасть запрещённые вещества, принадлежавшие мексиканскому наркокартелю. Между его членами и Харрисом возник конфликт.
«Это было похоже на перестрелку времён Дикого Запада. Внутри и неподалёку от передвижного дома было найдено более 30 гильз, а также пулевые отверстия на нескольких трейлерах в округе», — прокомментировали в полиции.
Когда полицейские обнаружили Харриса, на нём были маска и бронежилет.
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