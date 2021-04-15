В «Фенербахче» массовая вспышка коронавируса перед началом серии с ЦСКА

В стане «Фенербахче» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает Ajansspor. Изначально сообщалось, что в команде обнаружено два случая COVID-19, но вскоре появилась информация, что заразились уже 5 человек. Имена баскетболистов не раскрываются. Все они ушли на самоизоляцию.

Вспышка коронавируса в клубе случилась незадолго до начала четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Напомним, что по итогам регулярного первенства подопечные Игора Кокошкова заняли седьмое место в турнирной таблице. В результате в плей-офф команда попала на ЦСКА. Не так давно капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу уверял, что в команде хотели видеть в качестве соперника по четвертьфинальной стадии Евролиги именно ЦСКА.