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ESPN выбрал MVP НБА с большим отрывом. Леброн Джеймс не вошел в топ-5 опроса

ESPN выбрал MVP НБА с большим отрывом. Леброн Джеймс не вошел в топ-5 опроса
Баскетбол / НБА 0

Сотрудники ESPN решили провести опрос среди журналистов, который максимально приближён к реальному опросу по определению MVP сезона. Минимум по два журналиста представляли каждый из 28 городов НБА.

В результате голосования первое место с большим отрывом занял лидер «Денвер Наггетс», центровой Никола Йокич. Ему было отдано 90 из 101 первых мест. Вторым стал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который, к слову, получил пять первых мест. Топ-3 замкнул MVP двух предыдущих сезонов, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

На четвёртом и пятом местах расположились Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Джеймс Харден («Бруклин Нетс»). Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занял в опросе лишь шестое место.

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