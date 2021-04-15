«Панатинаикос» вернулся из России с двумя ковид-заражёнными
В «Панатинаикосе» объявили, что в команде зафиксировано два случая заражения коронавируса. Положительные тесты двух игроков пришли по возвращении из России, где афиняне вчера, 14 апреля, проводили ранее отложенный матч регулярного чемпионата с ЦСКА.
На данный момент заражённые ушли на самоизоляцию. Уже 16 апреля в «Панатинаикосе» будут проведены повторные тесты на COVID-19.
Напомним, матч ЦСКА — «Панатинаикос» завершился победой армейцев со счётом 96:83.
По итогам регулярного чемпионата команда из Москвы заняла второе место. В четвертьфинале плей-офф подопечные Итудиса померятся силами с «Фенербахче». Напомним, 15 апреля стало известно, что в стане стамбульцев также зафиксирована вспышка коронавируса.
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