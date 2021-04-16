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«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» благодаря 33 очкам Карри, «Милуоки» одолел «Атланту»

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» благодаря 33 очкам Карри, «Милуоки» одолел «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 119:101.

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (33 очка), Эндрю Уиггинс (23 очка) и Хуан Тоскано-Андерсон (20 очков). В составе «Кавальерс» наиболее результативными стали Коллин Секстон (30 очков), Дариус Гарлэнд (20 очков) и Джарретт Аллен (17 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
101 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Секстон - 30, Гарлэнд - 20, Аллен - 17, Принс - 12, Окоро - 6, Лав - 5, Нэнс - 3, Уэйд - 3, Деллаведова - 2, Стивенс - 2, Хартенштайн - 1, Дотсон, Кабенгеле, Осман, Томас, Уиндлер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Уиггинс - 23, Тоскано-Андерсон - 20, Пул - 14, Ли - 11, Луни - 8, Бэйзмор - 5, Грин - 5, Манньон, Мюлдер, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» в гостях переиграл «Атланту Хоукс» со счётом 120:109. У «Бакс» лучшими на паркете были Джру Холидэй (23 очка), Брук Лопес (19 очков и 12 подборов) и Яннис Адетокунбо (15 очков). У «Хоукс» наиболее заметными в игре стали Богдан Богданович (28 очков), Соломон Хилл (18 очков) и Клинт Капела (16 очков и 16 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
109 : 120
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Хилл - 18, Капела - 16, Хаертер - 16, Янг - 15, Оконгву - 8, Л. Уильямс - 6, Найт - 2, Галлинари, Гудвин, Данн, Коллинс, Мэйс, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер
Милуоки Бакс: Холидэй - 23, Лопес - 19, Адетокунбо - 15, Коннотон - 14, Портис - 11, Тиг - 11, Миддлтон - 10, Форбс - 9, Такер - 8, Toupane, Адетокунбо, Дивинченцо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора
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