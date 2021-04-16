«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» благодаря 33 очкам Карри, «Милуоки» одолел «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 119:101.

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (33 очка), Эндрю Уиггинс (23 очка) и Хуан Тоскано-Андерсон (20 очков). В составе «Кавальерс» наиболее результативными стали Коллин Секстон (30 очков), Дариус Гарлэнд (20 очков) и Джарретт Аллен (17 очков и 14 подборов).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» в гостях переиграл «Атланту Хоукс» со счётом 120:109. У «Бакс» лучшими на паркете были Джру Холидэй (23 очка), Брук Лопес (19 очков и 12 подборов) и Яннис Адетокунбо (15 очков). У «Хоукс» наиболее заметными в игре стали Богдан Богданович (28 очков), Соломон Хилл (18 очков) и Клинт Капела (16 очков и 16 подборов).