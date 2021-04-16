«Лейкерс» проиграли «Бостону», у Брауна 40 очков, «Финикс» победил «Сакраменто»

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейлен Браун (40 очков и 9 подборов), Пэйтон Притчард (15 очков) и Маркус Смарт (15 очков). В составе «Лейкерс» наиболее результативными стали Тэйлен Хортон-Такер (19 очков), Марк Газоль (18 очков) и Бен Маклемор (17 очков).

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В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома победил «Сакраменто Кингз» со счётом 122:114. В составе «Санз» лучшими на паркете были Деандре Эйтон (26 очков и 11 подборов), Девин Букер (23 очка) и Крис Пол (13 очков и 11 передач). У «Кингз» наиболее заметными в игре стали Де'Аарон Фокс (27 очков), Бадди Хилд (24 очка) и Дилон Райт (16 очков).