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«Лейкерс» проиграли «Бостону», у Брауна 40 очков, «Финикс» победил «Сакраменто»

«Лейкерс» проиграли «Бостону», у Брауна 40 очков, «Финикс» победил «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 121:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейлен Браун (40 очков и 9 подборов), Пэйтон Притчард (15 очков) и Маркус Смарт (15 очков). В составе «Лейкерс» наиболее результативными стали Тэйлен Хортон-Такер (19 очков), Марк Газоль (18 очков) и Бен Маклемор (17 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 121
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 19, Марк Газоль - 18, Маклемор - 17, Кузма - 13, Харрелл - 12, Маккинни - 10, Шрёдер - 8, Карузо - 6, Кейкок - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо - 2, Колдуэлл-Поуп - 2, Дадли, Джеймс, Драммонд, Дэвис, Моррис
Бостон Селтикс: Браун - 40, Притчард - 15, Смарт - 15, Тейтум - 14, Томпсон - 14, Уокер - 12, Уильямс - 4, Корнет - 3, Лэнгфорд - 2, Эдвардс - 2, Вагнер, Несмит, Оджелей, Уильямс, Уотерс, Фалль, Фурнье

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома победил «Сакраменто Кингз» со счётом 122:114. В составе «Санз» лучшими на паркете были Деандре Эйтон (26 очков и 11 подборов), Девин Букер (23 очка) и Крис Пол (13 очков и 11 передач). У «Кингз» наиболее заметными в игре стали Де'Аарон Фокс (27 очков), Бадди Хилд (24 очка) и Дилон Райт (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Эйтон - 26, Букер - 23, Бриджес - 13, Картер - 13, Пол - 13, Пэйн - 8, Шарич - 8, Крэйг - 7, Джонсон - 6, Краудер - 5, Александер, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер, Смит
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Хилд - 24, Райт - 16, Барнс - 14, Халибёртон - 12, Уайтсайд - 11, Мету - 4, Дэвис - 3, Харклесс - 3, Багли III, Вудард, Гай, Джеймс, Джонс, Рэмси, Сильва, Холмс
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