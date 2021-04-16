Топ-новичок НБА назвал команду, в которую не хотел попасть на драфте

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Тайрис Халибёртон рассказал, что не хотел попасть в «Атланта Хоукс» на драфте перед стартом нынешнего сезона.

«Я просто не представлял, что „Атланта“ может мне подойти. Я не знал, смогу ли туда вписаться. Я знал, что Рэджон Рондо отправится туда, и у них, очевидно, будет загружена задняя линия», — приводит слова Халибёртона NBC Sports со ссылкой на The Athletic.

Халибёртон встречался с руководством «Хоукс» за два дня до драфта, но в итоге клуб подписал Оньека Оконгву, а Тайрис отправился в «Сакраменто».

В нынешнем сезоне Халибёртон в среднем набирает 12,8 очка, 5 передач и 3,1 подбора за игру.

Сегодня, 16 апреля, «Сакраменто Кингз» на выезде уступили «Финикс Санз» (114:122). В следующем матче «Кингз» предстоит встреча с «Даллас Маверикс».