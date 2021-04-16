Топ-новичок НБА назвал команду, в которую не хотел попасть на драфте

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Тайрис Халибёртон рассказал, что не хотел попасть в «Атланта Хоукс» на драфте перед стартом нынешнего сезона.
«Я просто не представлял, что „Атланта“ может мне подойти. Я не знал, смогу ли туда вписаться. Я знал, что Рэджон Рондо отправится туда, и у них, очевидно, будет загружена задняя линия», — приводит слова Халибёртона NBC Sports со ссылкой на The Athletic.
Халибёртон встречался с руководством «Хоукс» за два дня до драфта, но в итоге клуб подписал Оньека Оконгву, а Тайрис отправился в «Сакраменто».
В нынешнем сезоне Халибёртон в среднем набирает 12,8 очка, 5 передач и 3,1 подбора за игру.
Сегодня, 16 апреля, «Сакраменто Кингз» на выезде уступили «Финикс Санз» (114:122). В следующем матче «Кингз» предстоит встреча с «Даллас Маверикс».
- 16 апреля 2021
-
11:48
-
11:37
-
10:47
-
09:41
-
08:24
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
06:22
-
00:41
- 15 апреля 2021
-
23:58
-
22:51
-
21:44
-
21:14
-
21:00
-
20:11
-
18:28
-
17:52
-
16:54
-
16:21
-
15:27
-
15:27
-
13:55
-
13:38
-
12:27
-
11:56
-
11:03
-
10:28
-
10:19
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
07:42
-
07:17
-
04:46