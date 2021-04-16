Евгений Пашутин: нужно остановить прорыв ЦСКА, навязать борьбу и жёсткую защиту лидерам

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА — сбалансированная команда, которая играет в агрессивный баскетбол и сейчас находится в хорошей форме. Нам нужно остановить их прорыв, навязать борьбу и жёсткую защиту лидерам, максимально затруднить им свободные броски. В составе соперника отмечу Клайберна, Фогтманна, Лундберга и Шенгелию, которые сейчас в ударе. В матче против такой команды очень важно контролировать подбор и играть сконцентрированно в защите все сорок минут. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА и удачно выходить из него, показывать наш фирменный быстрый переход из защиты в нападение, хорошо двигать мяч, находить свободных партнёров и реализовывать атаки.



В последних матчах мы делали в среднем более двадцати передач и хорошо действовали на подборе, нужно продолжать играть в такой же умный командный баскетбол. У нас есть шанс подняться выше в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и нам нужно его использовать», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.