«Валенсия» хочет переманить главного тренера «Зенита»

«Валенсия» интересуется главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, сообщает SDNA.

По данным источника, испанский клуб намерен распрощаться с Жауме Понсарнау в конце сезона и готов предложить двухлетний контракт Паскуалю. Сообщается, что «Зенит» при этом не намерен отпускать специалиста и предложил ему соглашение на два года с зарплатой € 1,2–1,3 млн в год.

Напомним, после победы над «Панатинаикосом» (112:83} «Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 14 поражениях, и впервые в истории вышел в плей-офф. Подопечные Хавьера Паскуаля сыграют против испанской «Барселоны», занявшей первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). Серия до трёх побед стартует 20 апреля на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.