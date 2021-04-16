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Хуан Карлос Наварро стал генеральным менеджером «Барселоны»

Хуан Карлос Наварро стал генеральным менеджером «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» объявила об увольнении Начо Родригеса с поста генерального менеджера, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, теперь его обязанности будет исполнять легенда европейского баскетбола и «Барселоны» Хуан Карлос Наварро, который завершил игровую карьеру в августе 2018 года. Начо Родригес провёл в должности генерального менеджера каталонского клуба четыре года.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» досрочно заняла первое место по итогам регулярного чемпионата (24 победы в 34 матчах). В следующей стадии команде предстоит серия матчей с «Зенитом», который поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 20 побед при 14 поражениях, и впервые в истории вышел в плей-офф. Серия до трёх побед стартует 20 апреля на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.

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