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Еврокубок сменил формат и ввёл лицензии

Еврокубок сменил формат и ввёл лицензии
Баскетбол / Еврокубок 0
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Клубы Еврокубка провели онлайн-встречу, по итогам которой было принято решение о смене формата турнира, сообщает пресс-служба Евролиги.

В сезоне-2021/2022 вступят в силу в следующие изменения:

— Количество команд-участниц будет сокращено до 20, 16 из них будут иметь лицензии на три года для обеспечения стабильности и возможности долгосрочного планирования.

– Уайлд-кард на турнир будут получать минимум четыре клуба в зависимости от результатов их выступления в национальных чемпионатах.

— Изменится формат регулярного чемпионата и плей-офф: участники будут разделены на две группы по 10 команд. Они проведут регулярный сезон в два круга, по восемь команд выйдут в плей-офф.

– Все игры плей-офф, начиная с 1/8 стадии финала, пройдут в формате одного матча.

– Победитель и финалист Еврокубка попадут в Евролигу.

Изменения будут окончательно утверждены на предстоящем собрании акционеров Евролиги.

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