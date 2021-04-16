Еврокубок сменил формат и ввёл лицензии

Клубы Еврокубка провели онлайн-встречу, по итогам которой было принято решение о смене формата турнира, сообщает пресс-служба Евролиги.
В сезоне-2021/2022 вступят в силу в следующие изменения:
— Количество команд-участниц будет сокращено до 20, 16 из них будут иметь лицензии на три года для обеспечения стабильности и возможности долгосрочного планирования.
– Уайлд-кард на турнир будут получать минимум четыре клуба в зависимости от результатов их выступления в национальных чемпионатах.
— Изменится формат регулярного чемпионата и плей-офф: участники будут разделены на две группы по 10 команд. Они проведут регулярный сезон в два круга, по восемь команд выйдут в плей-офф.
– Все игры плей-офф, начиная с 1/8 стадии финала, пройдут в формате одного матча.
– Победитель и финалист Еврокубка попадут в Евролигу.
Изменения будут окончательно утверждены на предстоящем собрании акционеров Евролиги.
- 16 апреля 2021
-
16:03
-
15:48
-
14:56
-
13:52
-
12:43
-
12:33
-
11:48
-
11:37
-
10:47
-
09:41
-
08:24
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
06:22
-
00:41
- 15 апреля 2021
-
23:58
-
22:51
-
21:44
-
21:14
-
21:00
-
20:11
-
18:28
-
17:52
-
16:54
-
16:21
-
15:27
-
15:27
-
13:55
-
13:38
-
12:27
-
11:56
-
11:03
-
10:28
-
10:19