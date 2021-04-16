Вспышка коронавируса в «Фенербахче» стала ещё более массовой перед серией с ЦСКА

Ситуация со вспышкой коронавируса в «Фенербахче» продолжает усугубляться. Изначально сообщалось, что в команде обнаружено два случая COVID-19, но вскоре появилась информация, что заразились уже пять человек. Теперь же стало известно, что случаи коронавируса в команде продолжают шириться. Сейчас в «Фенербахче» уже семь заразившихся, сообщает Eurohoops.
Все они ушли на самоизоляцию, в клубе пристально следят за состоянием заразившихся.
Отметим, вспышка коронавируса в клубе случилась незадолго до начала четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Напомним, что по итогам регулярного первенства подопечные Игора Кокошкова заняли седьмое место в турнирной таблице. В результате в плей-офф команда попала на ЦСКА. Не так давно капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу уверял, что в команде хотели видеть в качестве соперника по четвертьфинальной стадии Евролиги именно ЦСКА.
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