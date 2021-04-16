Невероятный победный бросок Майка Джеймса в игре с «Реалом» — в топ-3 регулярки Евролиги

Евролига представила подборку 10 лучших моментов регулярного чемпионата — 2020/2021.



В топ-10 вошли данк тяжёлого форварда ЦСКА Торнике Шенгелии, победный трёхочковый бросок разыгрывающего армейцев Майка Джеймса в матче против «Реала» и мощный путбэк-данк форварда «Барселоны» Адама Ханги. Лучшим моментом регулярного чемпионата был признан перехват и победное попадание защитника «Жальгириса» Томаса Уолкапа в игре с «Олимпиакосом».

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте с результатом 24-10. Такой же баланс у «Барселоны», но испанский клуб стал первым благодаря преимуществу по личным встречам над армейцами.