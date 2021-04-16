Клуб НБА намерен подписать отстранённого из ЦСКА Майка Джеймса

«Нью-Йорк Никс» склоняется к подписанию защитника ЦСКА Майка Джеймса, сообщает New York Post.

В этом сезоне 30-летний Джеймс в 27 матчах Евролиги набирал в среднем 19,3 очка и 4,7 передачи. В конце марта ЦСКА отстранил его после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Джеймс уехал из Москвы в США, чтобы найти вариант трудоустройства в НБА. Технически он всё ещё находится на контракте с ЦСКА.



«Никс» — один из немногих клубов НБА, где на полную ставку работает европейский скаут, живущий за границей. Кевин Уилсон отлично знаком с игрой Джеймса в Евролиге. Все разыгрывающие «Нью-Йорка» — Элфрид Пэйтон, Деррик Роуз и Франк Нтиликина — летом становятся свободными агентами, потенциальное сотрудничество Джеймса с командой может стать долгосрочным.