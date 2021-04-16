Рейтинг кандидатов на MVP от НБА. Дончич стремительно взлетел, Леброн не вошёл в топ-7

Пресс-служба НБА на официальном сайте лиги опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на получение звания MVP. Список не влияет на итоги голосования по этому вопросу, тем не менее ему уделяется серьёзное внимание.

На вершине рейтинга по-прежнему остаётся лидер «Денвер Наггетс», центровой Никола Йокич. На второе место поднялся центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Настоящий прорыв совершил лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, словенец занимает третье место, в то время как на предыдущей неделе был только шестым.

Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» сохраняет четвёртое место, а разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард опустился со второго места на пятое.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занимает только восьмое место.