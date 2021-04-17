«Бостон» отчислил молодого игрока и подписал второго номера драфта-2014

«Бостон Селтикс» отчислил центрового Мо Вагнера и подписал двухлетний контракт с тяжёлым форвардом Джабари Паркером, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
26-летний Паркер является свободным агентом с 25 марта, после отчисления из «Сакраменто Кингз». Второй номер драфта-2014 практически не играл за «Кингз» из-за травм. «Бостон» станет его шестой командой за карьеру в НБА. Паркер провёл 288 матчей в НБА за «Милуоки», «Чикаго», «Вашингтон», «Атланту» и «Сакраменто», набирая в среднем 14,8 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи.
23-летний Вагнер перешёл в «Бостон» в результате обмена Даниэля Тайса с «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллс» перед дедлайном. Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс решил отказаться от услуг немецкого баскетболиста, поскольку не смог найти ему важное место в ротации.
- 17 апреля 2021
-
09:44
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:17
-
04:58
-
00:35
- 16 апреля 2021
-
23:38
-
22:46
-
22:43
-
21:38
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
19:57
-
19:43
-
19:05
-
18:45
-
18:12
-
16:03
-
15:48
-
14:56
-
13:52
-
12:43
-
12:33
-
11:48
-
11:37
-
10:47
-
09:41
-
08:24
-
08:21
-
08:16
-
07:46
-
06:22