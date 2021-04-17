«Бостон» отчислил молодого игрока и подписал второго номера драфта-2014

«Бостон Селтикс» отчислил центрового Мо Вагнера и подписал двухлетний контракт с тяжёлым форвардом Джабари Паркером, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

26-летний Паркер является свободным агентом с 25 марта, после отчисления из «Сакраменто Кингз». Второй номер драфта-2014 практически не играл за «Кингз» из-за травм. «Бостон» станет его шестой командой за карьеру в НБА. Паркер провёл 288 матчей в НБА за «Милуоки», «Чикаго», «Вашингтон», «Атланту» и «Сакраменто», набирая в среднем 14,8 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи.



23-летний Вагнер перешёл в «Бостон» в результате обмена Даниэля Тайса с «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллс» перед дедлайном. Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс решил отказаться от услуг немецкого баскетболиста, поскольку не смог найти ему важное место в ротации.