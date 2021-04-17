«Юта» и «Портленд» потеряли суперзвёзд из-за травм

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл получил растяжение связок правого голеностопного сустава в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (109:101), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Митчелл прошёл рентген, который дал отрицательный результат. Игрок избежал перелома голеностопа. В ближайшее время состоится МРТ-обследование, после которого станут известны сроки восстановления Митчелла. Вероятность того, что Митчелл получил тяжёлую травму и выбыл надолго, не очень высока.
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пропустил гостевой матч с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106) из-за травмы правого подколенного сухожилия. Участие Лилларда в воскресном матче с «Шарлотт Хорнетс» и дальнейших играх пока остаётся под вопросом.
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