«Юта» и «Портленд» потеряли суперзвёзд из-за травм

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл получил растяжение связок правого голеностопного сустава в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (109:101), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Митчелл прошёл рентген, который дал отрицательный результат. Игрок избежал перелома голеностопа. В ближайшее время состоится МРТ-обследование, после которого станут известны сроки восстановления Митчелла. Вероятность того, что Митчелл получил тяжёлую травму и выбыл надолго, не очень высока.



Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пропустил гостевой матч с «Сан-Антонио Спёрс» (107:106) из-за травмы правого подколенного сухожилия. Участие Лилларда в воскресном матче с «Шарлотт Хорнетс» и дальнейших играх пока остаётся под вопросом.