Капитан «Фенербахче» женился перед серией с ЦСКА. Его обвинили в массовой вспышке COVID-19

Капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу женился на волейболистке Дамле Чакироглу 6 апреля в Стамбуле. Сообщается, что на мероприятии присутствовало около 50-60 человек, включая 5 одноклубников Махмутоглу по баскетбольному «Фенербахче». Также гостями стали футболисты и волейболистки «Фенербахче», представители административного персонала.

Фото доступно в «Инстаграме» Мелиха Махмутоглу.

Вскоре после свадьбы Махмутоглу в баскетбольном «Фенербахче» начали выявлять заражённых коронавирусом. К 16 апреля число заболевших достигло 7 человек, в том числе 5 игроков и 2 работников клуба. Из-за вспышки коронавируса отменён матч «Фенербахче» с «Анадолу Эфесом» в чемпионате Турции и находится под угрозой срыва серия плей-офф Евролиги с ЦСКА. Махмутоглу подвергся резкой критике болельщиков в «Твиттере» за недальновидное поведение в разгар пандемии, многие винят его во вспышке коронавируса и призывают лишить капитанской повязки.