«Никс» могут подписать не только Джеймса, но и Вильдосу. Последним интересовался ЦСКА

Руководство «Нью-Йорк Никс» продолжает изучать варианты усиления позиции первого номера. Ранее сообщалось, что в клубе заинтересованы в услугах Майка Джеймса, по-прежнему состоящего на контракте с ЦСКА. Теперь же появилась информация, что в «Никс» рассматривают вариант подписания контракта и с разыгрывающим «Басконии», аргентинцем Лукой Вильдосой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.
В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Вильдоса принял участие в 32 матчах, набирая в них 10,3 очка, делая 2,0 подбора и 3,5 передачи. Аргентинец выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, но не был выбран ни одной из команд. После этого он отправился в Европу, где все эти годы выступал в составе «Басконии». В минувшем сезоне он завоевал с командой титул чемпиона Испании. Ранее в СМИ появлялась информация, что Вильдосу хочет подписать ЦСКА.
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