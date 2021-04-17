Президент ЦСКА — о ситуации в Евролиге: мы хотели бы получать больше денег
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о ситуации с доходами, получаемыми от Евролиги. По словам функционера, в клубе хотели бы получать больше средств.
«Считаю ли я финансовую модель Евролиги успешной? Вы ставите меня в сложное положение. Нам бы хотелось чаще принимать участие в играх с полностью заполненными трибунами, хотелось бы получать больше денег. Но говорить о доходах на фоне пандемии странно. Самое важное — играть в баскетбол, нам нужно было сохранить турнир», — приводит слова функционера talkSPORT.
Напомним, недавно ЦСКА и ещё шесть клубов, обладающие лицензией А Евролиги выразили желание смены руководства турнира. Недовольные потребовали ухода со своего поста президента организации Жорди Бертомеу.
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
11:06
-
09:44
-
08:49
-
08:35
-
08:26
-
07:17
-
04:58
-
00:35
- 16 апреля 2021
-
23:38
-
22:46
-
22:43
-
21:38
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
19:57
-
19:43
-
19:05
-
18:45
-
18:12
-
16:03
-
15:48
-
14:56
-
13:52
-
12:43
-
12:33
-
11:48
-
11:37
-
10:47
-
09:41
-
08:24
-
08:21
-
08:16
-
07:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам