Президент ЦСКА — о ситуации в Евролиге: мы хотели бы получать больше денег

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о ситуации с доходами, получаемыми от Евролиги. По словам функционера, в клубе хотели бы получать больше средств.

«Считаю ли я финансовую модель Евролиги успешной? Вы ставите меня в сложное положение. Нам бы хотелось чаще принимать участие в играх с полностью заполненными трибунами, хотелось бы получать больше денег. Но говорить о доходах на фоне пандемии странно. Самое важное — играть в баскетбол, нам нужно было сохранить турнир», — приводит слова функционера talkSPORT.

Напомним, недавно ЦСКА и ещё шесть клубов, обладающие лицензией А Евролиги выразили желание смены руководства турнира. Недовольные потребовали ухода со своего поста президента организации Жорди Бертомеу.