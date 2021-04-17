Стефен Карри прояснил, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри заявил, что хотел бы провести всю карьеру в составе нынешней команды.

«Оставаться в „Уорриорз“ — всегда было для меня приоритетной задачей. Я играл против Коби Брайанта и Дирка Новицки, они много говорили о том, как для них было важно провести всю карьеру в одном клубе. Они говорили не пустые слова. Это способ отдать должное клубу. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но чувствую, что игра за одну команду на протяжении всей карьеры значит для меня много.

Конечно, хочется оставаться на конкурентоспособном уровне, бороться за победы и титулы. Если у меня получится этого добиться, достигну своей цели", —приводит слова Карри NBC Bay Area.

Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года. На драфте он был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером. Вместе с калифорнийской командой он трижды завоевал титул чемпиона НБА. Недавно Карри превзошёл достижение Уилта Чемберлена, став самым результативным игроком в истории клуба.