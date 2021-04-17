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«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сместил его на четвёртое место в таблице

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и сместил его на четвёртое место в таблице
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал ЦСКА.

Команда из Краснодара неплохо начала встречу. После первой четверти она лидировала с разницей в пять очков — 27:22. К большому перерыву ЦСКА отыграл отставание — 53:53. В третьем игровом отрезке железнодорожники снова вышли вперёд — 76:72. В заключительные десять минут матча кубанцы ещё прибавили и оформили победу с комфортным счётом 103:94.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 25 очков. 21 балл на счету Найджелла Уильям-Госса, дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов записал себе в актив Дрю Гордон. Ещё один дабл-дабл на счету Мантаса Калниетиса — 13 очков и 13 передач. У ЦСКА 25 очков в активе Торнике Шенгелии.

В результате этой победы «Локомотив-Кубань» обогнал ЦСКА в турнирной таблице и вышел на третье место. ЦСКА опустился на четвёртую позицию.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
103 : 94
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 25, Уильямс-Госс - 21, Гордон - 16, Калниетис - 13, Каммингс - 11, Херви - 11, Долинин - 4, Мартюк - 2, Емченко, Калинов, Мотовилов, Сычков
ЦСКА: Шенгелия - 25, Клайберн - 15, Хиллиард - 15, Эрик - 12, Антонов - 7, Курбанов - 6, Лундберг - 6, Ухов - 5, Фойгтман - 3, Кочергин, Лопатин, Хоменко
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