Евгений Пашутин: мы были готовы к такому ходу матча, разобрали ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (103:94), отметив, что его команде удалось «разобрать» армейцев.
«Это большая победа для нас. ЦСКА – сильная команда, которая сейчас находится в хорошем ритме. Мы были готовы к такому ходу матча, разобрали соперника. Наши ребята играли сердцем все сорок минут. Мы показали наш фирменный баскетбол с большим количеством передач, с игрой в высоком темпе.
У нас не всё получалось в защите и на подборе сегодня, на своём щите мы отдали 18 подборов. Нужно улучшать этот компонент. Сейчас нужно восстановиться и быть готовыми к игре с УНИКСом в Казани. Наша задача – подняться как можно выше в таблице регулярного чемпионата», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарцев.
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