Тимма и Седокова по-разному ответили на вопрос, верят ли они в вечную любовь

Певица Анна Седокова и её муж, форвард «Химок» Янис Тимма, пообщались с подписчиками в формате «вопрос-ответ» в «сториз» «инстаграма» артистки.

На некоторые вопросы отвечала одна Седокова, на некоторые — вдвоём с Тиммой. На вопрос, верят ли они в вечную любовь, супруги ответили по-разному. Тимма сказал «да», а Седокова одновременно с мужем произнесла «нет», чем удивила баскетболиста. Вопрос: «Как вдохновлять мужчину на протяжение всей жизни?» — Седокова переадресовала мужу.



«Любить его, понимать, ценить. Иногда ставить себя на его место», — ответил Тимма и рассмеялся, когда Седокова заявила, что женщины каждый день это делают.

Фото: instagram.com/annasedokova/

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.