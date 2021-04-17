Леброн Джеймс хотел привлечь другую суперзвезду НБА в «Лейкерс» до объединения с Дэвисом

Известный инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер утверждает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хотел привлечь в команду разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. По данным источника, Леброн переключился на Энтони Дэвиса, выступавшего за «Нью-Орлеан Пеликанс», после того, как не смог добиться перехода Лилларда.
«Все говорят, что лидер «Портленда» является одним из самых преданных звёзд НБА. В лиге его считают тем редким игроком, который создаёт клубную культуру.
Соперники уже давно пытались добиться перехода Лилларда. И этих попыток было немало. Леброн Джеймс не просто так брал его в свои команды на Матчи звёзд», — написал Фишер в своей колонке. При этом инсайдер не уточнил детали попыток Джеймса рекрутировать Лилларда.
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