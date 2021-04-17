«Химки» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ

В Таллине завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Калев» принимал «Химки». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 91:84.

Уже в первой четверти «Калев» оторвался на пять очков. А к большому перерыву преимущество хозяев составляло уже девять очков. В третьей четверти «Химки» сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, но концовка осталась за «Калевом», который довёл дело до победы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Калева» Морис Кемп, набравший 24 очка. У «Химок» самым результативным был Сергей Карасёв, набравший 18 очков.

Ранее «Химки» уже гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Калев» находится на 10-м месте.