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«Химки» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ

«Химки» проиграли «Калеву» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Калев» принимал «Химки». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 91:84.

Уже в первой четверти «Калев» оторвался на пять очков. А к большому перерыву преимущество хозяев составляло уже девять очков. В третьей четверти «Химки» сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, но концовка осталась за «Калевом», который довёл дело до победы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Калева» Морис Кемп, набравший 24 очка. У «Химок» самым результативным был Сергей Карасёв, набравший 18 очков.

Ранее «Химки» уже гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Калев» находится на 10-м месте.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
91 : 84
Химки
Химки, Россия
Калев: Кемп - 24, Льюис - 14, Нургер - 12, Кин - 11, Томас - 11, Дорбек - 9, Кауфманис - 5, Хермет - 3, Таунс - 2, Каск, Курбас, Сунелик
Химки: Карасёв - 18, Воронов - 15, Зайцев - 12, Вяльцев - 10, Валиев - 8, Шарапов - 6, Макколум - 5, Моня - 5, Понкрашов - 5, Барашков, Клюев
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