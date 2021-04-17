Андрей Мальцев: в плей-офф легко с нами точно не будет, «Химки» будут бороться до упора

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев подвёл итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Встреча, проходившая в Таллине, закончилась победой хозяев со счётом 91:84. Ранее «Химки» уже гарантировали себе путёвку в плей-офф.
«Поздравляю «Калев» с очень хорошей игрой. Сегодня они играли с отличной энергией, показали хорошие нападение и защиту. Наверное, нам чуть-чуть не хватило очков Макколлума. Впереди ещё заключительные игры регулярного чемпионата, будем биться, а после паузы будем готовиться к плей-офф, где с нами легко точно никому не будет, мы будем бороться до упора и постараемся преподнести сюрприз», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».
Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Калев» находится на 10-м месте.
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