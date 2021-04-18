СМИ сделали выбор по лучшему новичку сезона НБА

Известный журналист Рик Боннелл пообщался с представителями ряда СМИ, принявших участие в голосовании за титул новичку года в НБА. Большинство из них отдали предпочтение защитнику «Шарлотт Хорнетс» Ламело Боллу. Журналист пообщался с представителями 12 изданий, которые голосовали в прошлом году. И им предложили выбрать новичка нынешнего сезона.
В топ-3 в итоге вошли Болл, Тайриз Халибертон и Энтони Эдвардс.
Конечно, этот рейтинг является условным и гипотетическим, так как голосовать будут другие люди. Тем не менее, он позволяет предположить, что у Болла будут хорошие шансы на получение приза.
Ламело Болл недавно перенёс операцию из-за перелома запястья и надолго выбыл из строя. Баскетболист — третий номер драфта-2020, и до травмы демонстрировал яркую игру, став одним из лидеров команды.
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