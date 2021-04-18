«Бостон» дожал «Голден Стэйт» благодаря 44 очкам Тейтума, «Спёрс» разгромили «Санз» +26

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:114.
В составе победителей лучшими в игре были Джейсон Тейтум (44 очка и 10 подборов), Кемба Уокер (26 очков) и Маркус Смарт (16 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке стали Стефен Карри (47 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка) и Кент Бэйзмор (16 очков).
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В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разгромил «Финикс Санз» со счётом 111:85. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Руди Гэй (19 очков), Девин Васселл (18 очков) и Келдон Джонсон (17 очков). У «Санз» наиболее заметными стали Джевон Картер (17 очков), Девин Букер (15 очков) и Кэмерон Пэйн (12 очков).
Также в НБА прошли ещё три матча: «Вашингтон» – «Детройт» (121:100), «Чикаго» – «Кливленд» (106:96), «Милуоки» – «Мемфис» (115:128).
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