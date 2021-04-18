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«Бостон» дожал «Голден Стэйт» благодаря 44 очкам Тейтума, «Спёрс» разгромили «Санз» +26

«Бостон» дожал «Голден Стэйт» благодаря 44 очкам Тейтума, «Спёрс» разгромили «Санз» +26
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 119:114.

В составе победителей лучшими в игре были Джейсон Тейтум (44 очка и 10 подборов), Кемба Уокер (26 очков) и Маркус Смарт (16 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными на площадке стали Стефен Карри (47 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка) и Кент Бэйзмор (16 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 44, Уокер - 26, Смарт - 16, Паркер - 11, Притчард - 11, Уильямс - 4, Корнет - 3, Оджелей - 2, Томпсон - 2, Браун, Лэнгфорд, Несмит, Уильямс, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 47, Уиггинс - 22, Бэйзмор - 16, Пул - 12, Грин - 5, Луни - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Ли - 2, Пэйтон II - 2, Манньон, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разгромил «Финикс Санз» со счётом 111:85. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Руди Гэй (19 очков), Девин Васселл (18 очков) и Келдон Джонсон (17 очков). У «Санз» наиболее заметными стали Джевон Картер (17 очков), Девин Букер (15 очков) и Кэмерон Пэйн (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
85 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Картер - 17, Букер - 15, Пэйн - 12, Эйтон - 8, Бриджес - 7, Крэйг - 7, Пол - 6, Джонсон - 5, Александер - 2, Краудер - 2, Смит - 2, Шарич - 2, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 19, Васселл - 18, Джонсон - 17, Мюррей - 14, Ойбанкс - 13, Уайт - 12, Уокер - 9, Дьенг - 5, Джонс - 2, Уэзерспун - 2, Бэйтс-Диоп, Дерозан, Лайлз, Миллз, Пёлтль, Саманич

Также в НБА прошли ещё три матча: «Вашингтон» – «Детройт» (121:100), «Чикаго» – «Кливленд» (106:96), «Милуоки» – «Мемфис» (115:128).

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