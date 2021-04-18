Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по трипл-даблам
«Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Детройт Пистонс» со счётом 121:100 в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 37 очков. Расселл Уэстбрук оформил 25-й трипл-дабл в сезоне — 15 очков, 14 подборов и 11 передач. Это четвёртый сезон в карьере Расселла с 25 или более трипл-даблами в активе, что является новым рекордом НБА. За карьеру Уэстбрук оформил 171 трипл-дабл, в истории лиги он уступает по этому показателю только легендарному Оскару Робертсону (181). У «Пистонс» лучшими на паркете стали Фрэнк Джексон и Айзея Стюарт — по 19 очков у каждого.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс».
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