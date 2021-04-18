Стефен Карри установил три феноменальных исторических рекорда НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (114:119) набрал 47 очков (4/8 двухочковых, 11/19 трёхочковых, 6/8 штрафных) и 7 подборов.



Карри набрал 391 очко в последних 10 матчах, что является рекордным показателем для игрока в возрасте 33+ года в истории НБА. Карри превосходит Бернарда Кинга (372), Доминика Уилкинса (365) и Майкла Джордана (360). Карри довёл количество матчей с 10+ трёхочковых попаданий до 20 за карьеру, обновив свой собственный исторический рекорд. Стоит отметить, что ближайшего преследователя Клэя Томпсона всего 5 таких игр.



За неделю в активе Карри три матча с 10+ трёхочковых попаданий, ни один баскетболист в истории не забивал столько трижды или более раз за весь сезон. Карри провёл рекордную карьере 10-ю игру подряд с 30+ набранных очков, что в истории «Уорриорз» делал только Уилт Чемберлен. За последние 5 матчей Карри реализовал 44 трёхочковых, что является рекордным показателем на данном отрезке за всю историю НБА.

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