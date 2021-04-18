Число заражённых коронавирусом в «Фенербахче» стало ещё больше перед серией с ЦСКА

Число заражённых коронавирусом в «Фенербахче» достигло восьми человек, сообщает Gazzetta.

Ранее сообщалось о 7 зараженных в турецком клубе. Последним положительный тест сдал один из сотрудников административного персонала. «Фенербахче» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, первые матчи серии до трёх побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля.

В список заражённых игроков «Фенербахче» предположительно входят защитники Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу. Из-за травмы под вопросом участие в серии «большого» Яна Веселы. «Фенербахче» во вторник планирует вылететь в Москву на первые матчи четвертьфинала Евролиги против ЦСКА, несмотря на кадровые потери в составе.