Число заражённых коронавирусом в «Фенербахче» стало ещё больше перед серией с ЦСКА
Число заражённых коронавирусом в «Фенербахче» достигло восьми человек, сообщает Gazzetta.
Ранее сообщалось о 7 зараженных в турецком клубе. Последним положительный тест сдал один из сотрудников административного персонала. «Фенербахче» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги, первые матчи серии до трёх побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля.
В список заражённых игроков «Фенербахче» предположительно входят защитники Али Мухаммед, форварды Дайшон Пьер, Джеррел Эдди, центровой Ахмет Дювериоглу. Из-за травмы под вопросом участие в серии «большого» Яна Веселы. «Фенербахче» во вторник планирует вылететь в Москву на первые матчи четвертьфинала Евролиги против ЦСКА, несмотря на кадровые потери в составе.
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