Главный тренер «Бостона» отказался от 7-летнего контракта на $ 70 млн в другой организации

Студенческая баскетбольная команда «Индиана Хузерс» была заинтересована в подписании контракта с тренером «Бостон Селтикс» Брэдом Стивенсом, сообщает MSN со ссылкой на инсайдера Эдриана Воджнаровски.

По данным источника, команда предложила Стивенсу семилетнее соглашение на $ 70 млн, однако специалист не был заинтересован. Если бы Брэд всё-таки согласился покинуть «Бостон» и НБА, он был самым высокооплачиваемым тренером в NCAA. Неизвестно, сколько специалист зарабатывает на данный момент, так как детали его нового соглашения не разглашались, но эта сумма явно ниже $ 10 млн в год.

Недавно «Хузерс» возглавил Майк Вудсон, бывший тренер «Атланта Хоукс» (2004 — 2010) и «Нью-Йорк Никс» (2012 — 2014). С 2020 года Вудсон был ассистентом в «Никс».