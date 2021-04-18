Главный тренер «Бостона» отказался от 7-летнего контракта на $ 70 млн в другой организации
Студенческая баскетбольная команда «Индиана Хузерс» была заинтересована в подписании контракта с тренером «Бостон Селтикс» Брэдом Стивенсом, сообщает MSN со ссылкой на инсайдера Эдриана Воджнаровски.
По данным источника, команда предложила Стивенсу семилетнее соглашение на $ 70 млн, однако специалист не был заинтересован. Если бы Брэд всё-таки согласился покинуть «Бостон» и НБА, он был самым высокооплачиваемым тренером в NCAA. Неизвестно, сколько специалист зарабатывает на данный момент, так как детали его нового соглашения не разглашались, но эта сумма явно ниже $ 10 млн в год.
Недавно «Хузерс» возглавил Майк Вудсон, бывший тренер «Атланта Хоукс» (2004 — 2010) и «Нью-Йорк Никс» (2012 — 2014). С 2020 года Вудсон был ассистентом в «Никс».
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