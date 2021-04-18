4-кратный чемпион НБА объяснил, почему связка Леброна и Карри в «Лейкерс» не сработает

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший игрок «Детройт Пистонс» Джон Салли рассказал, почему объединение Леброна Джеймса и Стефена Карри в «Лос-Анджелес Лейкерс» не сработает.
«Я не думаю, что это будет хорошо для Стефа… Для того, чтобы Карри пришёл в «Лейкерс» и разделил площадку с Леброном, места не хватит. Им не хватит одного мяча, чтобы быть вместе в команде. Или «Лейкерс» будут набирать по 165 очков за игру. Но Стеф должен завершить карьеру в джерси «Голден Стэйт», и точка», — приводит слова Салли Fadeaway World со ссылкой на YouTube-канал djvlad.
Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года. На драфте он был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером. Вместе с калифорнийской командой он трижды завоевал титул чемпиона НБА. Недавно Карри превзошёл достижение Уилта Чемберлена, став самым результативным игроком в истории клуба.
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