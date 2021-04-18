Грег Попович: что за чертовщина! Политики, мы ждём от вас действий

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о трагических событиях в Индианаполисе. 15 апреля во время стрельбы в здании FedEx в Индианаполисе погибли восемь человек. Кроме того, пострадали ещё несколько. Попович призвал власти США внести изменения в процедуру приобретения оружия.
«90% населения Америки хочет, чтобы перед покупкой оружия люди проходили проверку? А мы не можем ввести эту процедуру?
Что за чертовщина! Кто-нибудь, возьмите уже и сделайте это! Политики, это и есть ваша работа, мы ждём от вас действий», — цитирует Поповича журналист Том Осборн.
Ранее Попович неоднократно высказывался против республиканских властей и поддерживал демократов. Действующий президент США Джо Байден уже говорил о проблеме оборота оружия в стране.
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